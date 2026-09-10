München/Como - Der FC Bayern München hat am 1. Spieltag der Champions-League-Ligaphase in München 5:0 gegen den FK Bodö/Glimt gewonnen, RB Leipzig hat zeitgleich bei Como 1907 mit 1:4 verloren.



Die Bayern hatten von Beginn an deutlich mehr Ballbesitz. Gegen die dicht gestaffelte Abwehr der Norweger fanden sie vor der Pause aber keinen Weg ins Tor, Joshua Kimmich traf in der 35. Minute nur den Pfosten. Bodös Torwart Nikita Haikin verletzte sich kurz vor dem Halbzeitpfiff an der Leiste und blieb in der Kabine. Für ihn kam Julian Lund, der sein erstes Champions-League-Spiel bestritt.



Gegen den Ersatzkeeper fiel zwei Minuten nach Wiederbeginn das erste Tor: Jamal Musiala traf in der 47. Minute zum 1:0, nachdem ein abgefälschter Schuss von Harry Kane zu ihm gesprungen war. Kane köpfte in der 61. Minute eine Freistoßflanke von Michael Olise zum 2:0 ein, Alphonso Davies erhöhte in der 77. Minute nach einer schlecht geklärten Ecke mit einem Linksschuss aus rund 17 Metern auf 3:0. Nach einem Doppelpass mit Lennart Karl traf Olise in den linken Winkel, bevor er in der 2. Minute der Nachspielzeit mit dem fünften Tor für die Bayern den Endstand herstellte.



Für Como war es das erste Champions-League-Spiel der Vereinsgeschichte. Im Stadio Giuseppe Sinigaglia ging das Team von Trainer Cesc Fabregas in der 15. Minute in Führung: Martin Baturina, der den Angriff selbst eingeleitet hatte, traf zum 1:0. In der 38. Minute spielte der Kroate Anastasios Douvikas frei, der Grieche erzielte das 2:0.



Nach dem Seitenwechsel war RB die aktivere Mannschaft, kassierte aber das dritte Gegentor: Assane Diao traf in der 54. Minute zum 3:0. Vier Minuten später verkürzte Andrija Maksimovic, der sein Debüt in der Champions League gab, mit einem Linksschuss von der Strafraumgrenze. Maximo Perrone erzielte in der 90. Minute das vierte Tor für Como.





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