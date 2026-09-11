Magdeburg - Der ehemalige thüringische Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) warnt die Parteien in Sachsen-Anhalt davor, sich von der AfD in eine politische Falle locken zu lassen. "Wenn Parteien keinen klaren eigenen Kurs fahren, kann die AfD diese Unsicherheit ausnutzen", sagte Ramelow der "Rheinischen Post" (Freitagausgabe).



Er habe das 2020 bei der Wahl von Thomas Kemmerich in Thüringen erlebt. Die AfD habe es damals geschafft, die anderen Parteien in eine Falle zu locken und von der Verwirrung zu profitieren. Das werde sie auch in Sachsen-Anhalt probieren. Und das BSW schicke sich an, die Tür dazu zu öffnen.



Explizit nannte Ramelow die CDU. Sie rette sich aus seiner Sicht gerade in die Formel, die AfD habe nun den Regierungsauftrag, und hoffe vielleicht, dass sie sich in Verantwortung selbst entzaubere, sagte Ramelow. Auf die Frage, ob die CDU einen eigenen Kandidaten in die Ministerpräsidentenwahl schicken sollte, sagte der Bundestagsvizepräsident: "In Thüringen wäre es 2020 jedenfalls gut gewesen, wenn die CDU einen Kandidaten aufgestellt hätte. Dann wäre uns das Chaos erspart geblieben."





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