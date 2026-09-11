ProAmpac, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich flexibler Verpackungen und Materialwissenschaften, ist stolz darauf, seine Rolle bei der Unterstützung von Circle K bei der Markteinführung der Flamin' Hot Boneless Chicken Wings bekannt zu geben, die in Zusammenarbeit mit PepsiCo/Frito-Lay entwickelt wurden. Die maßgeschneiderte, faserbasierte Schale von ProAmpac wurde entwickelt, um zentrale Herausforderungen bei der Verpackung von warmen Speisen zu bewältigen. Sie trägt dazu bei, die Lebensmittelqualität zu erhalten, die Attraktivität im Regal zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910144691/de/

Flamin' Hot Chicken Bites

Circle K suchte nach einer besseren Möglichkeit, seine Flamin' Hot Boneless Chicken Wings zu vermarkten, und musste dabei mehrere Herausforderungen hinsichtlich der Produktleistung bewältigen, darunter Wärmespeicherung, Feuchtigkeitsverlust und Fettbeständigkeit, während gleichzeitig die Warmhaltezeit verlängert werden sollte. ProAmpac reagierte mit einer maßgeschneiderten Schale, die speziell auf die Rezeptur und die Portionsgröße abgestimmt war, und stellte damit seine Flexibilität bei der Erfüllung individueller Kundenanforderungen hinsichtlich Design und Leistung unter Beweis. Ausgehend vom ursprünglichen Markendesign von PepsiCo optimierte ProAmpac die Verpackung für die Produktion und entwickelte sie so, dass das Hähnchen länger heiß und saftig bleibt und das Produkt deutlicher und ansprechender präsentiert wird.

"Erfolgreiche Lebensmittelinnovationen hängen nicht nur von einem hervorragenden Geschmack ab; sie erfordern eine Verpackung, die die Produktqualität von der Küche bis zum Kunden gewährleistet", erklärte Adam Grose, Executive Vice President bei ProAmpac. "Unsere Zusammenarbeit mit Circle K zeigt, wie ein durchdachtes Verpackungsdesign Einzelhändlern dabei helfen kann, spannende neue Menüangebote einzuführen und gleichzeitig die Lebensmittelqualität, die Präsentation im Regal sowie die betriebliche Leistungsfähigkeit zu verbessern."

Die maßgeschneiderte Schale auf Faserbasis vereint funktionale Leistungsmerkmale mit einem markanten, verbraucherorientierten Design, das die Marke Flamin' Hot perfekt ergänzt und dazu beiträgt, dass sich das Produkt in beheizten Vitrinen von anderen abhebt. Ihre erhöhte Fettbeständigkeit und die verbesserte Sichtbarkeit des Produkts sorgen für eine sauberere, hochwertigere Präsentation und tragen gleichzeitig dazu bei, das von den Kunden erwartete Esserlebnis zu gewährleisten.

"Unser Ziel war es, eine Verpackung zu entwickeln, die genauso viel leistet wie das Lebensmittel selbst", sagte Gary Brant, Vice President für den Foodservice-Bereich bei Circle K. "ProAmpac hat gemeinsam mit uns eine Lösung entwickelt, die dazu beiträgt, die Produktqualität zu gewährleisten und gleichzeitig eine ansprechendere Präsentation für unsere Kunden zu schaffen."

Die Markteinführung spiegelt den Ansatz von ProAmpac wider, komplexe Verpackungsherausforderungen durch Innovation und enge Partnerschaften mit Kunden zu lösen. Durch die Kombination von Materialwissenschaft, Konstruktionsdesign und Fachwissen im Gastronomiebereich unterstützt ProAmpac Marken und Einzelhändler dabei, differenzierte Produkte auf den Markt zu bringen und gleichzeitig die betriebliche Leistungsfähigkeit sowie das Kundenerlebnis zu verbessern.

Für weitere Informationen zu den nachhaltigen Lösungen von ProAmpac wenden Sie sich bitte an Marketing@ProAmpac.com oder besuchen Sie ProAmpac.com.

Über ProAmpac

ProAmpac ist ein weltweit führendes Unternehmen für flexible Verpackungen mit einem umfassenden Produktangebot. Wir bieten kreative Verpackungslösungen, branchenführenden Kundenservice und preisgekrönte Innovationen für einen vielfältigen globalen Markt. Der Nachhaltigkeitsansatz von ProAmpac ProActive Sustainability umfasst innovative, nachhaltige und flexible Verpackungsprodukte, die unseren Kunden dabei helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir lassen uns bei unserer Arbeit von fünf Grundwerten leiten, die die Basis für unseren Erfolg bilden: Integrität, Intensität, Innovation, Engagement und Wirkung. Das in Cincinnati ansässige Unternehmen ProAmpac befindet sich im Besitz von PPC sowie des Managements und weiterer Investoren. Weitere Informationen finden Sie unter ProAmpac.com.

Über PPC

ProAmpac ist ein Mitglied von PPC, einer familienorientierten Investmentgesellschaft, die sich auf Partnerschaften mit familien-, gründer- und managementgeführten Unternehmen in ausgewählten Teilbereichen der Sektoren Industriegüter und Dienstleistungen spezialisiert hat. Die differenzierte Investorenbasis des Unternehmens, deren Kern aus Familieninvestoren besteht, ermöglicht eine abgestimmte Entscheidungsfindung, flexible Transaktionsstrukturen und eine Fokussierung auf die Erreichung langfristiger Unternehmensziele. Weitere Informationen finden Sie unter PPCPartners.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910144691/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Whitney Miles

ProAmpac

(617) 721-7040

Whitney.Miles@ProAmpac.com