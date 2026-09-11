Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von NU E Power Der weltweite Strommarkt gerät unter Druck. KI-Rechenzentren, Elektrifizierung und Industrie treiben die Nachfrage, während neue Kraftwerke und Stromleitungen oft Jahre bis zur Fertigstellung benötigen. Reuters spricht bereits von einem möglichen "Power Price Supercycle". Für Anleger entsteht damit ein neuer Milliardenmarkt. Gefragt sind nicht nur zusätzliche Solar- und Windparks, sondern auch leistungsfähigere Netze und Speicher, die vorhandenen Strom intelligenter verteilen.
Enthaltene Werte: US86771W1053,US36828A1016,CA6699882065Den vollständigen Artikel lesen ...
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