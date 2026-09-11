Berlin - Berlins CDU-Spitzenkandidat für die Abgeordnetenhauswahl, Stefan Evers, weist den Vorwurf zurück, Kanzler Friedrich Merz (CDU) in seinem Wahlkampf keinen prominenten Platz einzuräumen.
"Wir verstecken Friedrich Merz nicht, sondern wir wiederholen ein Format, das sich schon 2023 bewährt hat, nämlich ein Endspurt-Event für unsere Wahlkämpfer", sagte Evers dem Nachrichtenportal T-Online mit Blick auf ein parteiinternes Event, das die CDU kommende Woche mit Evers und Merz im Konrad-Adenauer-Haus veranstaltet.
"Wir konzentrieren uns in Berlin auf Berliner Themen. Da geht es nicht um Friedrich Merz", so Evers weiter. Natürlich gehe es am Rand auch um Bundespolitik. "Zur Wahl steht aber eine Richtungsentscheidung über die Zukunft von Berlin. Der Bundesregierung wünsche ich vor allem Erfolg, als Regierender Bürgermeister werde ich sie im Sinne des Landes gerne unterstützen."
"Wir verstecken Friedrich Merz nicht, sondern wir wiederholen ein Format, das sich schon 2023 bewährt hat, nämlich ein Endspurt-Event für unsere Wahlkämpfer", sagte Evers dem Nachrichtenportal T-Online mit Blick auf ein parteiinternes Event, das die CDU kommende Woche mit Evers und Merz im Konrad-Adenauer-Haus veranstaltet.
"Wir konzentrieren uns in Berlin auf Berliner Themen. Da geht es nicht um Friedrich Merz", so Evers weiter. Natürlich gehe es am Rand auch um Bundespolitik. "Zur Wahl steht aber eine Richtungsentscheidung über die Zukunft von Berlin. Der Bundesregierung wünsche ich vor allem Erfolg, als Regierender Bürgermeister werde ich sie im Sinne des Landes gerne unterstützen."
© 2026 dts Nachrichtenagentur