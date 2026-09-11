von Robert Jakob Moneycab.com: Herr Haus, das erste Halbjahr 2026 lagen die Neubewertungsgewinne lagen noch bei 47,7 Millionen. Das ist ein Viertel im Vergleich zum H1 2025… Simon Haus: Die sehr hohen Neubewertungsgewinne im ersten Halbjahr 2025 waren wesentlich durch den damaligen Bewerterwechsel und deren veränderten Annahmen bei der Diskontierung von Liegenschaften im Kanton Zürich geprägt. Insofern ist der direkte Vergleich mit dem Vorjahr nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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