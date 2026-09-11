Die Welt verbessern und damit richtig Geld verdienen, so geht's!

Anzeige / Werbung

Amerika hat ein Methanproblem: Unter Wäldern, Weiden und Wohngebieten liegen Millionen alter Öl- und Gasbohrungen. Viele davon sind undicht, die Eigentümer längst tot, insolvent oder nicht mehr auffindbar.

Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von Zefiro Methane.

Ein Altlastenproblem und keine Verantwortlichen

Anderthalb Jahrhunderte Öl- und Gasförderung haben in Nordamerika Spuren hinterlassen. Die US-Umweltbehörde EPA zählt rund 1,6 Mio. nicht verschlossene, inaktive Ölbohrungen und etwa 400.000 stillgelegte Gasbohrungen. Wo die Zementierung porös ist oder das Rohr durchgerostet, entweicht Methan. Über einen Zeitraum von 20 Jahren wirkt dieses Gas rund 80-mal stärker auf das Klima als CO2. Besonders heikel sind verwaiste Bohrlöcher ohne zahlungsfähigen Betreiber, in der Fachsprache "Orphan Wells" genannt. Hier bleibt die Sanierung am Staat hängen. Wie groß das Problem tatsächlich ist, weiß niemand genau. Luke Plants, der die US-Fachfirma Plants & Goodwin (P&G) in dritter Generation leitet, beschreibt es so: "Auf dem Weg zu jedem bekannten Bohrloch, das wir verschließen, entdecken wir zehn weitere, von denen niemand wusste."

Seit 2023 gehört der Sanierungsspezialist Plants & Goodwin mehrheitlich zur kanadischen Firmengruppe Zefiro Methane, seit September 2024 vollständig. Luke Plants blieb auch nach der Übernahme an Bord. Neben seiner Rolle als CEO von P&G treibt er als Senior Vice President die strategische Entwicklung des Gesamtkonzerns voran. Das Geschäftsmodell beruht auf einer ganzen Kette von Arbeitsschritten, die andere Dienstleister meist nur teilweise abdecken. Zefiro hingegen kann als Komplettanbieter auftreten. Der Markt ist gigantisch. Die gemeinnützige Organisation Carbon Tracker Initiative beziffert die Kosten für die Verfüllung allein der dokumentierten Bohrungen auf rund 280 Mrd. USD. Das US-Infrastrukturgesetz von 2021 stellte bislang nur 4,7 Mrd. USD bereit, einen Bruchteil des Bedarfs. Für Dienstleister wie Zefiro bedeutet das: Die Nachfrage endet nicht mit dem Auslaufen eines Förderprogramms. Wer sich ein genaues Bild von der Situation machen will, sollte sich die Dokumentation "The Hazard Below" anschauen. Hier geht's zum Video:

Im Mai dieses Jahres erreichte Zefiro mit dem Kauf des Maschinenparks von Viking Well Service einen entscheidenden Meilenstein. Fünf zusätzliche Bohranlagen und ergänzendes Gerät erhöhten die jährliche Umsatzkapazität nach Unternehmensangaben um rund 10 Mio. USD. Das Einsatzgebiet erstreckt sich seither auf 13 US-Bundesstaaten. Neben dem Verschließen wird auch gemessen. Hier zahlt sich für Zefiro und die Tochter P&G die Ende 2023 abgeschlossene Übernahme von Appalachian Well Surveys aus. Denn der 1970 gegründete Familienbetrieb Plants & Goodwin verfügte zwar über Bohranlagen, Zementiertechnik, Schwerlasttransport und Baustellenlogistik, um die klimaschädlichen Hinterlassenschaften der Ölindustrie dauerhaft zu verschließen, hatte jedoch eine Lücke bei den sogenannten Wireline-Leistungen. Dabei werden Messgeräte oder Werkzeuge an einem Stahlseil in das Bohrloch eingebracht, um dessen Zustand zu prüfen. Dank der Technik von Appalachian Well Surveys konnte P&G jüngst im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms MERP (Methane Emissions Reduction Program) in West Virginia 849 Bohrlöcher auf Methanaustritt untersuchen. Der Auftrag brachte rund 850.000 USD Umsatz und gilt als margenstark.

Das Auftragsbuch füllt sich rasant

Ein aktueller Auftrag zur Verschließung von Bohrlöchern über 11,5 Mio. USD kam Anfang September von der Umweltschutzbehörde eines Bundesstaats in der Region der Großen Seen. Etwa 3 Mio. USD davon müssen zwischen November 2026 und Ende Juni 2027 abgearbeitet sein, die restlichen 8,5 Mio. USD bis Juni 2029. "Der Dreijahresvertrag ergänzt unseren wachsenden Auftragsbestand und spiegelt unsere Marktstellung in vielen Regionen wider, in denen wir tätig sind", erklärt Zefiro-Vorstandschefin Catherine Flax und verweist zugleich auf den planerischen Nutzen: "Mehrjährige Verträge schaffen eine besser planbare Umsatzbasis und erlauben es uns, Anlagen und Mannschaften gezielt einzuplanen, die Auslastung zu optimieren und die Margen zu erhöhen." Der größte Einzelvertrag stammt aus Ohio. Das dortige Department of Natural Resources vergab einen Dreijahresauftrag über 19,6 Mio. USD für rund 200 vorrangige Bohrungen. Die operative Umsetzung begann im Juni dieses Jahres und reicht ebenfalls bis 2029.

Hinzu kommt die im Juli gemeldete Partnerschaft mit der Well Done Foundation. Die Stiftung wurde 2019 vom früheren Ölmanager Curtis Shuck gegründet, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Amerikas Methanproblem anzugehen. Die Organisation ist in 18 Bundesstaaten aktiv und hat P&G als bevorzugten Dienstleister ausgewählt. Den Anfang machen zehn Bohrlöcher im Deep Fork National Wildlife Refuge in Oklahoma, 20 weitere sind für 2027 vorgesehen. Ein dritter Nachfragestrang wächst abseits von Stiftungen und Staatsprogrammen: Betreiber von Rechenzentren und Energieinfrastruktur brauchen sichere Flächen ohne Methanaustritte, bevor sie bauen dürfen. Die Zahlungsbereitschaft dieser Branchen ist hoch, weil jede Verzögerung Zeit und vor allem Geld kostet.

Strammes Wachstum und schwarze Zahlen voraus

Catherine Flax, zuvor bei J.P. Morgan und BNP Paribas im Rohstoff- und Devisengeschäft, übernahm den Vorstandsvorsitz bei Zefiro im Juni 2025. Über die Finanzen des Unternehmens wacht Correne Loeffler, eine börsenerfahrene Managerin aus der Energiebranche. Die neue Führung konzentrierte sich auf das Kerngeschäft und senkte die Kosten in strategisch weniger bedeutsamen Randbereichen. Der Effekt ist in den Büchern sichtbar. In den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025/26 stieg der Umsatz um 35,8% auf 33,2 Mio. USD. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) drehte auf 3,1 Mio. USD, im Vorjahreszeitraum war noch ein Verlust von 5,5 Mio. USD angefallen. Die Bruttomarge kletterte auf 32,1%, nach 23,0% im Gesamtjahr 2024/25. Der operative Cashflow der ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2025/26 lag bei 4,1 Mio. USD. Nach Unternehmensangaben war es das siebte Quartal in Folge mit positivem Mittelzufluss aus dem laufenden Geschäft.

Die Zahlen für das gesamte, am 30. Juni abgelaufene Geschäftsjahr 2025/26 werden für Ende September, spätestens im Lauf des Oktober erwartet. Die Umsatzprognose des Managements liegt bei "mehr als 40 Mio. USD". Die Experten des Augsburger Analystenhauses GBC Research halten das für zu konservativ und trauen dem Unternehmen Erlöse von gut 45 Mio. USD und ein EBITDA von 3,7 Mio. USD zu. Wegen der Viking-Übernahme geht GBC für das neue Geschäftsjahr 2026/27 von einer Umsatzsteigerung auf 57,9 Mio. USD aus und erwartet auch nach Zinsen und Steuern schwarze Zahlen, konkret ein Ergebnis von 0,04 USD je Aktie. Angesichts eines Kurses von 0,48 USD (in Deutschland aktuell 0,43 EUR) errechnet sich daraus ein günstiges KGV von 12 - mit Blick auf den wachsenden Auftragsbestand und die exzellenten Aussichten für die kommenden Jahre viel zu wenig, meinen die GBC-Analysten. Sie setzen ein Kursziel von 2,12 CAD beziehungsweise 1,50 USD, was einem Potenzial von mehr als 200% entspricht.

Neue Studie schiebt den Kurs an

Einen Tick zurückhaltender ist ATB Cormark Capital Markets. Das kanadische Researchhaus hat die Bewertung der Aktie soeben aufgenommen, Analyst Nicholas Boychuk stuft sie mit "Outperform" ein. Er erwartet für das zurückliegende Geschäftsjahr einen Umsatz von 41,6 Mio. USD, für das laufende 53,3 Mio. USD. Auch sein Kursziel fällt niedriger aus, trotzdem sorgte die Veröffentlichung seiner aktuellen Studie für Schwung. Denn selbst die von ihm als fair angesehene Bewertung von 1,00 CAD lässt vom aktuellen Kurs von 0,68 CAD aus nahezu 50% Platz nach oben. Einer der Gründe für den Optimismus der Finanzexperten ist eine weitere Ertragsquelle. Aus der Arbeit von Zefiro und P&G lässt sich ein zweites Produkt gewinnen, das mit geringem Aufwand zusätzliche Einnahmen verspricht. Wird ein leckendes Bohrloch verschlossen, kann die vermiedene Methanmenge nach dem Standard des American Carbon Registry (ACR) in handelbare Zertifikate umgerechnet werden. Bei einem Projekt in Oklahoma waren das 92.956 t CO2-Äquivalent. Käufer der Zertifikate waren unter anderem Mercuria Energy America und EDF Trading.

Derzeit überarbeitet ACR die Methodik für verwaiste Bohrungen. Vorstandschefin Flax rechnet noch im Herbst mit der neuen Fassung. Hier wiederum sind die Analysten zurückhaltender als das Management selbst: GBC unterstellt erst ab der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 2026/27 wieder Erlöse aus dem Zertifikategeschäft und kalkuliert mit Preisen von 5,25 bis 5,50 USD je t CO2-Äquivalent. Das entspricht dem bisher erzielten Niveau, liegt aber deutlich unter den 14 USD, die im Schnitt für hochwertige naturbasierte Zertifikate gezahlt werden. Realistisch betrachtet liegt das Segment also irgendwo zwischen einem netten Zubrot und einem zweiten Standbein, das je nach Preisentwicklung überdurchschnittliche Margen liefern könnte. Unternehmenslenkerin Flax hat vor allem Letzteres im Auge, was auch daran abzulesen ist, dass sie bereits Fachleute aus dem CO2-Zertifikatehandel ihres früheren Arbeitgebers J.P. Morgan zu Zefiro geholt hat.

Das Ende der Konsolidierung ist da!

Mit dem neuen Großauftrag und der soeben veröffentlichten Studie von ATB Cormark Capital Markets kam zuletzt wieder Schwung in den Kurs. Die seit Mai anhaltende Konsolidierungsphase ist damit beendet - und Zefiros Dasein als Pennystock neigt sich aller Voraussicht nach dem Ende zu. Ob 50 oder 200% Kurspotenzial: Wer von dieser explosiven Methan-Story profitieren will, sollte sich ein paar Stücke sichern, bevor die Weltöffentlichkeit aufmerksam wird.

An der Heimatbörse in Kanada nimmt Zefiro Methane Kurs auf die Marke von 1,00 CAD. Dem starken Anstieg im Frühjahr folgte eine längere Konsolidierungsphase. Diese fand nun ein abruptes Ende. Nach dem Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends ist der Weg nach oben jetzt frei.

Interessenskonflikt

Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend "Relevante Personen") ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als "Transaktion" bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

Die Apaton Finance GmbH ist daneben im Rahmen der Erstellung und Veröffentlichung der Berichterstattung in entgeltlichen Auftragsbeziehungen tätig.

Es besteht aus diesem Grund ein konkreter Interessenkonflikt.

Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

Risikohinweis

Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf zukunftsbilanzen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.



Nutzungsbedingungen

Die Apaton Finance GmbH ist für die Aussendung der Informationen, die von Dritten bezogen werden, auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Ebenso ist die Apaton Finance GmbH bei der Versendung von Informationen per E-Mail über das Internet auf die Dienstleistungen Dritter angewiesen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt daher keine Gewährleistung für zeitweilige oder dauerhafte Unterbrechungen des E-Mail-Informationsdienstes.

Die von der Apaton Finance GmbH veröffentlichten und versandten Informationen entstammen unterschiedlichen Quellen. Die Apaton Finance GmbH übernimmt keinerlei Gewährleistung für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Pünktlichkeit der genannten und versandten Informationen.

Die genannten und versandten Informationen stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Wertpapiere, Indizes, Derivate oder Geldmarktinstrumente dar. Der Benutzer erkennt an, dass der Apaton Finance GmbH mit den Portal- und E-Mail-Informationsdiensten keine Anlageberatung im Hinblick auf den Erwerb oder die Veräußerung von Wertpapieren, Indizes, Derivaten oder Geldmarktinstrumenten leistet.

Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für mittelbare Schäden, insbesondere nicht für entgangenen Gewinn, die durch die Benutzung der Informationsdienste der Apaton Finance GmbH entstehen.

Die Apaton Finance GmbH behält sich das Recht vor, die Informationsdienste durch neue Angebote oder Zahlungsmöglichkeiten zu erweitern oder zu verändern, sowie die Informationsdienste einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht, sofern die Haftung für den Schaden aufgrund einer grobfahrlässigen oder vorsätzlichen Vertragsverletzung der Apaton Finance GmbH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder ihrer Erfüllungsgehilfen oder auf arglistigem Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruht. Ausgenommen von der Beschränkung ist ferner die Haftung für Verletzungen des Körpers, der Gesundheit oder des Lebens.



Impressum

Informationen gem. § 5 Telemediengesetz und § 55 Abs. 1 Rundfunkstaatsvertrag (RStV)

Die Seite zukunftsbilanzen.de wird bereitgestellt durch die Apaton Finance GmbH.

Anschrift:

Apaton Finance GmbH

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Kontakt per E-Mail:

office[at]apaton-finance.de

Geschäftsführer:

Mario Hose

USt.-IdNr. DE258728914

Handelsregister: Amtsgericht Hannover, HRB 202654,

Sitz der Gesellschaft: Hannover

Verantwortlich für den Inhalt:

(verantwortlich i.S.d. § 55 Abs. 2 RStV)

Redaktion:

Mario Hose (Leitung)

Apaton Finance GmbH

Mario Hose

Ellernstr. 34

30175 Hannover

Deutschland/Germany

Tel.: +49 / 511 / 6768-731

Fax: +49 / 511 / 6768-730

Die o.g. Verantwortlichkeiten gelten für die Seite zukunftsbilanzen.de. Für weitere Portale/Portalangebote der Apaton Finance GmbH bestehen gesonderte Regelungen. Den Verantwortlichen für den Inhalt dieser Angebote können Sie dem jeweiligen Impressum entnehmen.

Rechtshinweis:

© Copyright Apaton Finance GmbH

Die Inhalte sind urheberrechtlich, als wesentliche Teile von Datenbanken oder als sonstige gewerbliche Schutzrechte geschützt. Alle Rechte vorbehalten.

Insbesondere dürfen Nachdrucke, öffentliches Zugänglichmachen, insbesondere durch Aufnahme in fremde Internetangebote und Online-Dienste sowie Vervielfältigungen auf Datenträger aller Art, z.B. CD-ROM, DVD-ROM usw., auch auszugsweise, nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die Apaton Finance GmbH erfolgen. Die Modifikation, Reproduktion oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung durch die Betreiberin ist untersagt. Das automatische Abrufen oder Auslesen (Ausparsen) der von der Apaton Finance GmbH zur Verfügung gestellten Informationen ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Apaton Finance GmbH erlaubt. Die Apaton Finance GmbH haftet nicht für unverlangt übermittelte Fotos, Inhalte, Manuskripte etc. Für Inhalte von Webseiten, auf die durch einen Link verwiesen wird und Inhalte, die ausdrücklich z.B. mittels Urhebervermerk oder entsprechendes Branding als fremde Inhalte gekennzeichnet sind, übernimmt die Apaton Finance GmbH keine Haftung.

Enthaltene Werte: CA98926D1069