Dallas - Zum Abschluss des Parteitags fordert US-Präsident Donald Trump die Menge auf, ihm nachzusprechen: «Wir schwören, dass wir am 3. November rausgehen und wählen werden», spricht er ihnen vor. Seine Anhänger gehorchen - und lachen. Es ist der erste Parteitag der Republikaner vor Zwischenwahlen in den USA - und das Event in Dallas im Bundesstaat Texas endet in gelöster Stimmung. Doch die heisse Phase des Wahlkampfs ist eingeläutet. Was hat der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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