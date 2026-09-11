Austin - Der US-Software- und Datencenter-Konzern Oracle hat im ersten Quartal (per Ende August) kräftig von der Nachfrage nach KI-Infrastruktur profitiert. Die Umsätze mit Cloud-Infrastruktur - das sind vor allem KI-Rechenzentren - wurden mit 7,4 Milliarden US-Dollar mehr als verdoppelt, wie der Konzern am Donnerstag nach US-Börsenschluss in Austin (Texas) mitteilte. Damit schnitt das Unternehmen besser ab, als von Analysten erwartet. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab