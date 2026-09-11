Zürich - Das Einkommensgefälle sorgt weltweit für Diskussionen. Wann Menschen das gerecht finden (und wann nicht), hat eine Studie der UZH nun weltweit untersucht. Sie deckte prägnante Unterschiede zwischen westlich und nicht-westlich geprägten Gesellschaften auf. In der Schweiz wird besonders eigene Leistung gewürdigt. Finden Sie es eigentlich fair, dass manche Menschen finanziell besser dastehen als andere? Spielt es dabei vielleicht eine Rolle, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab