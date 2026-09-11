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PUMA CCO Matthias Bäumer verlässt den Vorstand



11.09.2026 / 08:02 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG PUMA CCO Matthias Bäumer verlässt den Vorstand Herzogenaurach, Deutschland, 11. September 2026 - PUMAs Chief Commercial Officer Matthias Bäumer hat sich aus persönlichen Gründen dazu entschlossen, am 30. September von seiner Vorstandsrolle zurückzutreten. Seine Nachfolge wird in weiterer Folge bekanntgegeben. PUMA CEO Arthur Höld wird übergangsweise den Vertrieb und die Tochtergesellschaften des Unternehmens leiten. Matthias, der seit fast 20 Jahren Teil des Unternehmens ist, wird weiterhin in einer Beraterrolle bei PUMA tätig sein. Er wird auch weiterhin PUMA im Aufsichtsrat des Fußballvereins Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA vertreten und seine besondere Expertise mit Führungskräften teilen. "Ich möchte Matthias für seinen Einsatz für die Marke danken, den er in verschiedenen Funktionen im Unternehmen gezeigt hat sowie für seinen Beitrag zu unserem dreijährigen Transformationsprozess. Es freut mich sehr, dass er sich bereiterklärt hat, uns weiterhin als Berater zu unterstützen", sagte PUMA CEO Arthur Höld. "Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft." Matthias hatte verschiede Führungspositionen bei PUMA inne. Er kam 2007 als Sales Director PUMA Deutschland/Benelux zum Unternehmen. Zwei Jahre später wurde er General Manager DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz). In dieser Position war er zehn Jahre lang tätig. Bevor er als Chief Commercial Officer in den Vorstand berufen wurde, war Matthias für die globale Business Unit Teamsport verantwortlich. Vor seiner Zeit bei PUMA arbeitete Matthias in verschieden Unternehmen in der Konsumgüter- und Fahrzeugindustrie. "Im Namen des Aufsichtsrates möchte ich Matthias für seinen Einsatz, seine Leidenschaft und seine Führungsqualitäten danken. Mit seiner starken kaufmännischen Expertise konnte er in seiner Zeit bei PUMA viele Erfolge verbuchen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft", sagte Héloïse Temple-Boyer, Vorsitzende des Aufsichtsrates der PUMA SE. Ab dem 1. Oktober 2026 wird PUMAs Vorstand bis zur Ernennung der Nachfolge für die CCO-Position aus Arthur Höld (CEO), Mark Langer (CFO), Maria Valdes (Chief Brand Officer) und Andreas Hubert (Chief Operating Officer) bestehen. Medienkontakt: Anne Putz - PUMA Corporate Communications - Anne.Putz@puma.com PUMA ist eine der weltweit führenden Sportmarken, die Schuhe, Textilien und Accessoires designt, entwickelt und verkauft. PUMA wurde 1948 gegründet und verhilft den besten Athlet*innen und Teams der Welt mit innovativen Produkten zu Höchstleistungen. Das Unternehmen, das für sein Logo mit der ikonischen Katze und den Formstrip bekannt ist, bietet Performance-Produkte in Kategorien wie Fußball, Running und Training an. Die Sportstyle-Kollektionen des Unternehmens haben ihre Wurzeln im Sport und begeistern Konsument*innen durch eine starke Verbindung zur Kultur des Sports. Mit seiner langen Geschichte und seinem starken Erbe ist PUMA stolz auf eines der umfangreichsten Archive der Branche, das viele ikonische Produkte wie den Suede und den Speedcat umfasst. Zur PUMA-Gruppe gehören die Marken PUMA, Cobra Golf und stichd. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in über 120 Ländern und hat rund 20.000 Mitarbeitende. Die Firmenzentrale befindet sich in Herzogenaurach/Deutschland. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter: https://about.puma.com.



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