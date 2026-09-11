New York/London - Die Ölpreise haben sich am Freitag im frühen Handel zuletzt kaum bewegt. In der Nacht zu Freitag sind sie angesichts weiterer Angriffe auf Tanker in der Strasse von Hormus und nach neuen Gefechten zwischen jemenitischen Huthi-Milizen und saudisch unterstützten Kräften allerdings deutlich gestiegen. Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee mit Lieferung im November erreichte zeitweise fast ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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