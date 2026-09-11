Daimler Truck will bis 2030 einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag in Wasserstoff-Lkw investieren. Ende 2026 sollen zunächst 100 Fahrzeuge in den praktischen Kundeneinsatz gehen. Die Aktie reagierte auf die Ankündigung kaum. Das ist nachvollziehbar: Wasserstoff eröffnet dem Konzern langfristig einen interessanten Nischenmarkt, wird die derzeitigen Ergebnisprobleme aber nicht kurzfristig lösen. Wasserstoff bleibt eine kleine, aber wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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