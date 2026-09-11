Goldman Sachs bestätigt die Deutsche Telekom als eine der bevorzugten europäischen Telekomaktien und nennt ein Kursziel von 40 €. Ausgehend von rund 28 € entspricht das einem Potenzial von etwa +41%. Hinter der optimistischen Einschätzung steckt jedoch weniger das deutsche Festnetzgeschäft als T-Mobile US: Die Tochter soll 2027 rund 80% des freien Cashflows des gesamten Konzerns erwirtschaften. T-Mobile US trägt die Bewertung Goldman Sachs beschreibt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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