Die Vonovia-Aktie hat seit dem lokalen Hoch vom 1. Oktober 2024 bei 33,93 € inzwischen rund -47% verloren. Damit setzt sich die bereits länger anhaltende Schwächephase fort. Nach diesem deutlichen Kursrückgang stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist die Aktie inzwischen günstig bewertet - oder drohen Anlegern bei Vonovia noch tiefere Kurse? Chartanalyse zur Vonovia-Aktie *]:pointer-events-auto scroll-mt-(--header-height)" dir="auto" data-turn-id="5c5c83c8-aca7-4e6f-83e7-cf24e0a0908c" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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