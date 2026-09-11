Wiesbaden - Im Juli 2026 haben die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 58,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Freitag nach vorläufigen Ergebnissen mitteilte, waren das 3,2 Prozent mehr als im Juli 2025.
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2026 gegenüber Juli 2025 um 3,2 Prozent auf 47,7 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg ebenfalls um 3,2 Prozent auf 10,8 Millionen.
Im Zeitraum Januar bis Juli 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 282,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 281,1 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,8 Prozent auf 235,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,0 Prozent auf 47,1 Millionen, so das Bundesamt.
Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2026 gegenüber Juli 2025 um 3,2 Prozent auf 47,7 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg ebenfalls um 3,2 Prozent auf 10,8 Millionen.
Im Zeitraum Januar bis Juli 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 282,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,9 Prozent höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 Prozent über dem bisherigen Rekordwert von 281,1 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,8 Prozent auf 235,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,0 Prozent auf 47,1 Millionen, so das Bundesamt.
© 2026 dts Nachrichtenagentur