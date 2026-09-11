Die Windpark-Software Unified Wind Farm Scada führt Windenergieanlagen, Umspannwerke, Speicher und Balance-of-Plant-Systeme auf einer zentralen Betriebsplattform zusammen. Copa-Data präsentiert auf der Messe WindEnergy Hamburg 2026 vom 22. bis 25. September die Software Unified Wind Farm Scada. Die herstellerunabhängige Lösung auf Basis der Softwareplattform Zenon soll die zentrale Überwachung und Steuerung, das Alarmmanagement, die Historisierung und das Reporting von Windenergieanlagen, Umspannwerken, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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