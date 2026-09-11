Fahrzeugintegrierte Photovoltaik auf Lkw könnte Europas Dieselimporte täglich um 16 Millionen Liter senken. Die Alliance for Solar Mobility (ASOM) fordert von der EU Verbesserungen der Rahmenbedingungen. Wäre die europäische Lkw- und Aufliegerflotte flächendeckend mit Solarmodulen ausgerüstet, ließen sich rund sechs Milliarden Liter Diesel im Jahr einsparen, gut 104.000 Barrel am Tag. Das entspricht knapp einem Zehntel der europäischen Dieseleinfuhren. Grundlage der Zahlen ist das Projekt Solarmoves, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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