Boston (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die erwartete "No Brainer"-Zinserhöhung vorgenommen und signalisiert weiterhin ein hohes Maß an Wachsamkeit, so Peter Goves, Head of Developed Market Debt Sovereign Research, MFS Investment Management.Die Entscheidungsträger hätten eingeräumt, dass "die Inflation über einen längeren Zeitraum deutlich über dem Zielwert bleiben dürfte". Das untermauere die Ansicht, dass weitere Straffungsmaßnahmen möglich wären, sollte die EZB dies für notwendig erachten. Infolgedessen dürften die Märkte vorerst weiterhin ein gewisses Risiko weiterer Zinserhöhungen in die Zinskurve einpreisen. (11.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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