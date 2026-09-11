Wien (www.anleihencheck.de) - Die EZB erhöht den Einlagesatz auf 2,5% und revidiert die Wachstums- aber auch die Inflationsprognose nach oben, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Über das weitere Vorgehen halte man sich bedeckt, der Verweis auf eine erhöhte Inflation für einen längeren Zeitraum, lege aber die Notwendigkeit einer restriktiveren Geldpolitik nahe. Am Zinsmarkt werde diese bereits gepreist und auch am Donnerstag sei die Marktreaktion falkenhaft ausgefallen. Die RBI sehe sich in ihrer Meinung einer weiteren Zinserhöhung im Dezember bestätigt, sehe den Oktober aber nicht im Spiel. (11.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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