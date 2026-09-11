Nach den Plänen der Bundesregierung für die EEG-Novelle werden Photovoltaik-Anlagen bis 25 Kilowatt ab Januar keinen Anspruch mehr auf 20 Jahre feste Einspeisevergütung haben. Abgefedert durch diverse Übergangsregeln soll im Prinzip gelten: Alle müssen in die Direktvermarktung. Vor diesem Hintergrund überrascht das Ergebnis einer Umfrage des Stadtwerkenetzwerks ASEW (Arbeitsgemeinschaft für sparsame Energie- und Wasserverwendung). Demnach haben trotz der ja schon bald bevorstehenden Änderungen rund 49 Prozent der Stadtwerke noch keine Entscheidung getroffen, ob sie in das Geschäftsfeld Direktvermarktung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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