Susch - Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem niederländischen Reisecar hat am Donnerstagnachmittag in der Schweiz mehrere Menschenleben gefordert.
Fünf der 45 erwachsenen Insassen starben, während drei schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt wurden, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mit. Die Verletzten wurden mit sieben Rettungshelikoptern und 13 Ambulanzteams in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Bus war um 16:45 Uhr von Zernez in Richtung Susch unterwegs, als er im Baustellenbereich bei Less von der Straße abkam und umkippte.
Die Rettungsarbeiten wurden von zahlreichen Einsatzkräften unterstützt, darunter dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, den Feuerwehren Zernez und Scuol sowie der Straßenrettung Plaiv. Auch das Careteam Grischun, die Rechtsmedizin und das Tiefbauamt Graubünden waren vor Ort. Die Gemeinde Zernez richtete eine Sammelstelle für die Betroffenen ein und sorgte für deren Verpflegung. Die Staatsanwaltschaft Graubünden untersucht gemeinsam mit der Kantonspolizei die Unfallursache.
Fünf der 45 erwachsenen Insassen starben, während drei schwer, sieben mittelschwer und 30 leicht verletzt wurden, teilte die Kantonspolizei Graubünden am Freitag mit. Die Verletzten wurden mit sieben Rettungshelikoptern und 13 Ambulanzteams in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Der Bus war um 16:45 Uhr von Zernez in Richtung Susch unterwegs, als er im Baustellenbereich bei Less von der Straße abkam und umkippte.
Die Rettungsarbeiten wurden von zahlreichen Einsatzkräften unterstützt, darunter dem Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit, den Feuerwehren Zernez und Scuol sowie der Straßenrettung Plaiv. Auch das Careteam Grischun, die Rechtsmedizin und das Tiefbauamt Graubünden waren vor Ort. Die Gemeinde Zernez richtete eine Sammelstelle für die Betroffenen ein und sorgte für deren Verpflegung. Die Staatsanwaltschaft Graubünden untersucht gemeinsam mit der Kantonspolizei die Unfallursache.
© 2026 dts Nachrichtenagentur