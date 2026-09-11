Kupfer-Hebel in Arizona: Prismo Metals' Hot Breccia-Projekt kommt an die Börse

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Prismo Metals erhält mit Blade Resources einen börsennotierten Hebel auf Hot Breccia: 24% Beteiligung, AZCU-Handelsstart und ein bohrreifes Kupferziel im Arizona Copper Belt.

Im Rohstoffsektor gilt die Auslagerung kapitalintensiver Liegenschaften in spezialisierte Vehikel als eleganter Hebel, um substanzielles Explorationspotenzial zu heben, ohne die eigene Kasse mit Verwässerung zu belasten. Prismo Metals (CSE: PRIZ; OTC: PMOMF) vollzieht genau diesen Schritt beim Hot-Breccia-Kupferprojekt in Arizona: Mit der finalen Genehmigung der Canadian Securities Exchange notiert der Projektentwickler Blade Resources ab dem 14. September 2026 unter dem Tickersymbol AZCU. Als Gründungs- und Großaktionär hält Prismo 6,755 Millionen Aktien und kontrolliert damit rund 24 Prozent der ausstehenden Anteile des Börsenneulings.

Hot Breccia: Bohrreifes Großziel im Arizona Copper Belt

Das 227 Claims umfassende Hot-Breccia-Areal liegt im mineralisierten Zentrum des Arizona Copper Belt - einer der produktivsten Kupferprovinzen weltweit, die Großvorkommen wie BHP's San Manuel, Freeport-McMoRans Miami-Komplex oder die gigantische Resolution-Lagerstätte von Rio Tinto beherbergt. Historische Bohrungen von Bear Creek Mining (Kennecott) und Conoco wiesen auf dem Areal bereits ausgedehnte Porphyr- und Skarnvererzungen aus der Laramide-Zeit nach. Direkt in Sichtweite der Asarco-Hütte Hayden und der Christmas-Mine gelegen, profitiert das Areal von einer dichten regionalen Industrieinfrastruktur.

Prismo hatte die Kupferliegenschaft seit Anfang 2023 systematisch bis zur vollständigen Bohrreife entwickelt. Unter dem Dach von Blade Resources soll dieses Vorhaben nun beschleunigt werden. Ausgestattet mit eigener Börsennotiz und separatem Kapitalmarktzugang plant Blade, das Porphyrsystem noch vor dem Jahreswechsel mit dem Bohrer zu testen. Für Prismo bedeutet dies einen starken Hebel auf einen möglichen Entdeckungserfolg, während die operative Finanzierungslast vollständig auf die neu gelistete Gesellschaft übergeht.

Verwässerungsschutz und Governance sichern langfristigen Einfluss

Strategisch sichert sich das Unternehmen über rein passive Aktienkursgewinne hinaus ab. Die Vereinbarung garantiert Prismo das Recht, einen eigenen Vertreter in das Board of Directors von Blade Resources zu entsenden und damit direkten Einfluss auf die Explorationsausrichtung zu nehmen. Flankiert wird dies durch vertraglich zugesicherte Verwässerungsschutzrechte bei künftigen Kapitalmaßnahmen, die es Prismo ermöglichen, die 24-Prozent-Beteiligung zu identischen Konditionen stabil zu halten.

Durch diese Aufstellung schärft Prismo Metals sein Profil: Während die eigenen liquiden Mittel gezielt in die Weiterentwicklung des benachbarten Silver-King-Kupferprojekts sowie des hochgradigen Silbervorkommens Palos Verdes in Mexiko fließen, fungiert die Blade-Beteiligung als eigenständige, börsennotierte Kupferoption im Portfolio. Der anstehende Handelsstart von AZCU bildet dafür das liquide Fundament.

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