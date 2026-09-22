Neben Rio Tinto und BHP: Prismo Metals grenzt Porphyrziel auf Silver King ein

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Nur 3,4 Kilometer von Resolution entfernt wächst die potassische Alterationszone auf Silver King deutlich - Prismo bereitet nun den entscheidenden Tiefenbohrtest vor.

Nur 3,4 Kilometer vom Hauptförderschacht des gigantischen Resolution-Kupfervorkommens von Rio Tinto und BHP entfernt schärft Prismo Metals (CSE: PRIZ; WKN A2QEGD) das geologische Profil seines Silver-King-Projekts in Arizona weiter. Der Abschluss des diesjährigen Oberflächenprogramms im traditionsreichen Pioneer Mining District führt Kartierungen, geochemische Analysen, IP-Geophysik und die ersten Bohrkernbefunde zu einem konsistenten Systemmodell zusammen. Statt isolierter historischer Silberadern zeichnet sich im Untergrund zunehmend die typische Signatur eines großflächigen, tief liegenden Kupfer-Porphyrsystems ab.

Verdopplung der potassischen Alterationszone weist den Weg

Das nachgewiesene hydrothermale System erstreckt sich mittlerweile über eine Fläche von 2,1 mal 2,4 Kilometern und bleibt nach Osten unter einer jüngeren vulkanischen Gesteinsdecke vollständig offen. Ein zentraler Meilenstein der Geländearbeiten liegt in der Verdopplung der kartierten potassischen Alterationszone auf rund 650 mal 300 Meter, zentriert um einen ausstreichenden Quarzdiorit. Haldenfunde historischer Schächte fördern zudem Gesteinsblöcke aus der Tiefe zutage, die reich an disseminiertem Pyrit, Magnetit und sekundärem Biotit sind. Porphyrtypische Quarzäderchen vom B-Typ mit Chalkopyrit-Magnetit-Kernen, die ältere A-Adern durchschlagen, belegen dabei ein mehrphasiges und fluidreiches Regime im Untergrund.

Lowell-Guilbert-Zonierung bereitet Tiefenbohrung vor

Eingebettet ist dieser Kern in eine rund 1,3 mal 1,8 Kilometer weite phyllische Alterationshülle sowie einen ausgedehnten Pyrit-Halo. Die beobachtete Überprägung der hochtemperierten Zonen durch jüngere phyllische Phasen gilt in der Geologie als wichtiger Indikator für potenziell gesteigerte Kupferanreicherungen beim allmählichen Abkühlen des magmatischen Systems. Zusammen mit einer konzentrischen Metallzonierung von Kupfer im Zentrum hin zu peripheren Gold-, Blei- und Zinkanomalien spiegelt die Liegenschaft die Architektur des klassischen Lowell-Guilbert-Porphyrmodells wider.

Um die exakten Bohrkoordinaten für die erste moderne Tiefenbohrung festzulegen, setzt das Management auf eine mehrstufige Datenintegration: In Kürze werden die ausstehenden Laboranalysen von weiteren 23 Oberflächenproben erwartet, die das geochemische Metallmuster liegenschaftsweit abrunden. Zeitgleich liefern laufende Green-Rock-Mineralstudien mit dem renommierten Natural History Museum in London unabhängige Vektoren zum Systemzentrum, während eine geplante magnetotellurische Vermessung das verborgene Sulfidsystem weit unterhalb der bisherigen 225-Meter-Erkundungsgrenze für den Tiefenbohrtest scharfstellen soll.

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