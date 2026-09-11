Zürich - Die Mitgliederversammlung von economiesuisse hat 16 Persönlichkeiten neu in den Vorstand gewählt und economiesuisse hat drei neue Mitglieder gewonnen. Die neuen Vorstandsmitglieder: Denis Boivin, Präsident und Vertreter EXPERTsuisse Daniel Broglie, Präsident und Vertreter Handel Schweiz Andreas Christen, COO Lantal Textiles AG, Präsident und Vertreter Swiss Textiles Jens Fehlinger, CEO Swiss International Air Lines AG, Vertreter Swiss International ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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