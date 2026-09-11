Der August 2026 brachte eine mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland von 156,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter. Das geht aus den Messungen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) hervor. Dieser Wert ist erheblich höher als das Mittel des Zeitraumes von 1981 bis 2010, das der DWD für den Monat August mit 137 Kilowattstunden pro Quadratmeter ermittelt hat. Typischerweise erreicht die […] Der August 2026 brachte eine mittlere Sonneneinstrahlung in Deutschland von 156,4 Kilowattstunden pro Quadratmeter. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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