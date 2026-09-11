Berlin - Angesichts des AfD-Sieges bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ruft Bauernpräsident Joachim Rukwied die Bundesregierung zu mehr Mut auf. "Wir brauchen jetzt Entlastung. Wir brauchen jetzt Signale. Und dazu braucht es jetzt Mut", sagte Rukwied der "Rheinischen Post". Das Wahlergebnis sei auch ein "Berlin-Effekt".



Rukwied ergänzte, was nicht nur ihn irritiert habe, seien die Reaktionen aus den Regierungsparteien gewesen. Die SPD habe sich beinahe als Wahlsieger gefühlt - "stabil, im einstelligen Bereich". Auch der Hinweis des Bundeskanzlers, man habe die eigene Politik "offensichtlich nicht richtig erklärt", greife zu kurz. "Es steht jetzt viel auf dem Spiel", sagte Rukwied. Die Bundesregierung müsse "endlich die Dinge angehen, wirklich angehen."



Die Landwirtschaft leide unter explodierenden Kosten, niedrigen Preisen und bescheidenen Erträgen. "Die Landwirte kämpfen echt ums Überleben. Die Limite sind ausgereizt. Neue Kredite gibt es nicht." Nötig seien daher Entlastungen, "die sofort wirken". Dazu gehöre auch eine Senkung der Dieselsteuer. "Die braucht es, damit wir die nächste Ernte auf den Weg bringen können", sagte Rukwied.





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