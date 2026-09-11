Trotz einer leicht angehobenen Kurszielprognose bleibt eine britische Investmentbank bei Allianz skeptisch. Gleichzeitig verdichten sich die Berichte über eine mögliche Milliardenübernahme in Großbritannien, offenbar zu einem höheren Preis als zunächst gedacht. Charttechnisch bewegt sich der Kurs innerhalb eines Aufwärtskanals. Skepsis der Bank trifft auf Deal-Fantasie Barclays hat am 4. September sein Kursziel für Allianz von 350 auf 353 € angehoben. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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