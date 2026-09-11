Bei Rheinmetall kommt nach der ohnehin schwachen Kursentwicklung jetzt noch Gegenwind von JPMorgan dazu. Die US-Bank hat die Aktie auf "Negative Catalyst Watch" gesetzt und schaut damit deutlich vorsichtiger auf die kommenden Monate. Vor allem der künftige Produktmix macht den Analysten Sorgen, weil neue Bereiche wie Drohnen und digitale Systeme zwar wachsen, aber womöglich weniger profitabel sind als das klassische Geschäft. JPMorgan sorgt mit neuer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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