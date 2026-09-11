Zwischen KI-Boom, Rohstoffsicherheit und Verteidigungsdruck entstehen an der Börse neue Gewinner, aber auch neue Risiken. Gerade jetzt entscheidet sich, welche Geschäftsmodelle von geopolitischen Spannungen, milliardenschweren Investitionen und strukturellem Nachfragewandel tatsächlich profitieren. Wer die Hintergründe hinter den jüngsten Kursbewegungen verstehen will, findet in dem folgenden Kommentar drei prägnante Beispiele dafür, wie eng Politik, Kapitalmarkt und operative Entwicklung inzwischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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