Die Almonty-Aktie hat gestern rund -9,6% verloren, nachdem der Kurs zuvor bereits um etwa +81% gestiegen war. Nach der starken Rallye nimmt damit die Volatilität wieder deutlich zu. Für Anleger stellt sich nun die entscheidende Frage: Ist der Rücksetzer eine attraktive Einstiegschance - oder steht zunächst eine größere Korrektur bevor? Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie verlor gestern knapp -10%, nachdem zuvor ein neues lokales Hoch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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