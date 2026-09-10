Die globalen Wertschöpfungsketten ordnen sich neu. Befeuert durch anhaltende geopolitische Spannungen, den Umbau der weltweiten Lieferketten und historische Aufrüstungsprogramme rücken Unternehmen in den Fokus, die das physische Rückgrat der westlichen Industrie und Verteidigung bilden. Wer die Trends von morgen handeln will, kommt an kritischen Metallen wie Wolfram und spezialisierten Verteidigungsunternehmen nicht mehr vorbei. Almonty positioniert sich als strategischer Wolframlieferant für die westliche Industrie und trägt dazu bei, die Abhängigkeit von Chinas dominierender Marktstellung bei diesem Schlüsselmetall zu verringern. Analysten sind bullish. Renk liefert mit spezialisierten Antriebssystemen unverzichtbare Schlüsselkomponenten für militärische Fahrzeuge, während TKMS mit U-Booten und Marineschiffen für die Sicherung von Seewegen und maritime Abschreckung steht. Kritische Rohstoffe, militärische Mobilität und moderne Flotten, wo stecken die attraktivsten Börsenchancen?
Enthaltene Werte: CA0203987072,DE000RENK730Den vollständigen Artikel lesen ...
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