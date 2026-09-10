Die Almonty-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen kräftig erholt. Am Dienstag markierte der Kurs beim Stand von 19,45 US$ ein neues 10-Wochen-Hoch und schob sich damit ganz dicht an die 20-US$-Marke heran. Die letzten Tage sind dagegen wieder von Abgaben geprägt. Geht den Bullen die Puste aus oder handelt es sich nur um eine kurze Verschnaufpause? Operativ ist Almonty einen großen Schritt weiter Fundamental spricht derzeit einiges dafür, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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