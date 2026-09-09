Die Almonty-Aktie hat ein neues lokales Hoch erreicht und allein gestern um +8,82% zugelegt. Seit dem lokalen Tief vom 29. Juli 2026 summiert sich der Anstieg damit bereits auf rund +81%. Nach dieser starken Rallye stellt sich nun die entscheidende Frage: Wie viel Aufwärtspotenzial steckt noch in der Aktie? Chartanalyse zur Almonty-Aktie Die Almonty-Aktie stieg gestern um +8,82% und hat ein neues lokales Hoch ausbauen können. Der Anstieg seit dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de