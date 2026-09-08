Die Almonty-Aktie hat sich nach einer starken Korrektur von Ende April bis Ende Juli in den letzten Wochen wieder deutlich nach oben gearbeitet. Seit dem Juli-Tief legte der Anteilsschein mehr als +60% zu und notiert aktuell bei 17,57 US$. Ist die Trendwende damit vollzogen oder drohen weitere Verkäufe? Sangdong wird zum entscheidenden Wachstumstreiber Fundamental spricht inzwischen einiges dafür, dass Almonty Industries in eine neue Unternehmensphase ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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