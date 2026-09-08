Die Almonty-Aktie hat seit meiner letzten Analyse einen klaren Richtungswechsel vollzogen. Damals war für eine nachhaltigere Aufhellung zunächst der Ausbruch über 13,36 € samt fallender Abwärtstrendlinie erforderlich. Genau dieses bullische Alternativszenario setzte sich anschließend durch und führte den Kurs bis an 16,07 €. Mit aktuell 15,11 € konsolidiert der Titel zwar wieder etwas, doch die Bullen haben das Ruder per V-Reversal zunächst übernommen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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