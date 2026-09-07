Wenn riesige Turbinen auf dem Rollfeld aufheulen und tonnenschwere Passagierjets starten, denkt kaum jemand daran, wie moderne Flugzeuge gefertigt werden und worauf es dabei ankommt. Oft entscheidet ein einziges, extrem widerstandsfähiges Metall über den Takt der modernen Luftfahrt - Wolfram. Ohne Wolfram würden die Montagestraßen der Luftfahrtindustrie schlagartig stillstehen. Mit einer Dichte nahe an Gold und dem höchsten Schmelzpunkt aller Elemente trotzt das Schlüsselmetall extremen Belastungen und ist daher in der Luft- und Raumfahrt sowie in vielen anderen Zukunftstechnologien wie etwa der Fusionsenergie wichtig. Doch während der Westen die neuesten Jets entwickelt und baut, kontrolliert China über 80 % der globalen Wolfram-Produktion. Dieses Klumpenrisiko ist brandgefährlich, doch es gibt eine Lösung.Den vollständigen Artikel lesen ...
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