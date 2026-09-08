Die Almonty-Aktie bleibt im September 2026 einer der spannendsten Werte im Rohstoffsektor. Nach der bereits starken Kursrally erhält der Wolfram-Produzent erneut Unterstützung von Analystenseite. Jefferies hat die Beobachtung der Aktie neu aufgenommen und eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 26,25 US-Dollar ausgesprochen. Die Investmentbank setzt dabei vor allem auf Almontys strategische Bedeutung für westliche Wolfram-Lieferketten. Sangdong ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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