Die Vonovia-Aktie kennt seit Monaten nur noch eine Richtung, und zwar bergab. Inzwischen notiert der Kurs des deutschen Immobilienkonzerns nur noch rund 16% über dem Allzeittief bei 15,20 €. Werden Vonovia-Aktionäre bald einen neuen historischen Tiefststand erleben oder besteht noch Hoffnung, dass der DAX-Titel vorher nach oben dreht? Das belastet den Kurs Bevor ich mich an einer Antwort auf diese Frage versuche, zuerst noch ein Blick auf die Faktoren, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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