FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.09.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1950 (1970) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1120 (1140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CONVATEC PRICE TARGET TO 335 (340) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ENERGEAN PRICE TARGET TO 780 (765) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 870 (680) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1790 (1850) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1600 (1675) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BP PRICE TARGET TO 700 (660) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES HARBOUR ENERGY TO 'BUY' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 350 (250) PENCE - GOLDMAN RAISES ITHACA ENERGY PRICE TARGET TO 280 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SHELL PRICE TARGET TO 53 (50) EUR - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES LONDONMETRIC PROPERTY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 225 PENCE - JPMORGAN CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1645 (1700) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN STARTS IWG WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 260 PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES HALMA TO 'HOLD' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 3660 (3050) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES RENISHAW TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 6090 (3450) PENCE - RPT/JEFFERIES RAISES XP POWER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 2330 (1870) PENCE - UBS RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2040 (2010) PENCE - 'NEUTRAL'
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