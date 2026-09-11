Berlin - Die Linken-Abgeordnete Cansin Köktürk hat am Freitag in der laufenden Bundestagssitzung zwei Ordnungsrufe direkt hintereinander kassiert und das Plenum daraufhin wutentbrannt verlassen.



Bei der Debatte zum Haushalt des Arbeitsministeriums unterbrach Köktürk den AfD-Redner René Springer, der gerade ausführte, wie seine Partei gegen Personen vorzugehen gedenke, die trotz bestehendem Haftbefehl Sozialleistungen erhalten. Nachdem sie "Was ist das für eine rassistische Scheiße" ins Plenum gerufen hatte, entspann sich zunächst ein Wortgefecht mit Bundestagsvizepräsidentin Andrea Lindholz (CSU), die Köktürk zunächst ermahnte und ihr dann einen offiziellen Ordnungsruf erteilte.



Nachdem Springer seine Rede fortsetzte, warf Köktürk der Sitzungsleiterin lautstark vor, "die Faschisten" zu schützen, wofür es von Lindholz einen zweiten Ordnungsruf gab. Daraufhin verließ Köktürk unter lauten Rufen die Sitzung, weitere Linken-Abgeordnete folgten ihr kurz darauf.



Lindholz sagte zwar "Wir lassen die Kollegin jetzt diesen Sitzungssaal verlassen" - ein richtiger Rauswurf war es aber nicht. Der wird erst beim 3. Ordnungsruf innerhalb einer Bundestagssitzung fällig. Nach drei Ordnungsrufen innerhalb von drei Sitzungswochen wird auch ein Ordnungsgeld in Höhe von 2.000 Euro, im Wiederholungsfall sogar 4.000 Euro verhängt.





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