Konzernergebnis von -29,4 Mio. Euro in H1 2026 Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat im ersten Halbjahr 2026 beim Umsatz zwar weitgehend das Vorjahresniveau gehalten, musste jedoch einen deutlichen Ergebniseinbruch verkraften. Die Umsatzerlöse lagen mit 194,4 Mio. Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert von 195,0 Mio. Euro. Das bereinigte operative EBITDA fiel dagegen von 22,1 Mio. auf -1,4 Mio. Euro. Belastet wurde die Ertragslage insbesondere durch die schwache Nachfrage aus der Möbelindustrie, deutlich gestiegene Kosten sowie die operativen Anlaufverluste des neuen Werks in Litauen. Besonders deutlich zeigt sich die Belastung beim Konzernergebnis, das mit -29,4 Mio. Euro nach -2,7 Mio. Euro im Vorjahr tief in die Verlustzone rutschte. Ohne die Anlaufverluste in Litauen hätte das Ergebnis bei -8,2 Mio. Euro gelegen. Das um Währungseffekte und die Litauen-Anlaufverluste bereinigte EBITDA belief ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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