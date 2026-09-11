Netzpaket, EEG-Novelle, Netzentgeltreform - nach Einschätzung des Bundesverbands Solarwirtschaft (BSW-Solar) droht im Zusammenspiel mehrerer verschiedener Faktoren eine "Investitionsbremse" für große Photovoltaik-Anlagen. Neue Solarparks, die heute Strom für rund 5 Cent je Kilowattstunde liefern könnten, seien eine der günstigsten Formen der Stromerzeugung in Deutschland. Die von der Bundesregierung geplanten Änderungen aber würden den Bau deutlich verteuern und damit den Ausbau bundesweit bremsen. Der Verband fordert deshalb "den Verzicht auf geplante regulatorische Marktbarrieren und Kostentreiber". ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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