Columbia Sportswear Company (Nasdaq: COLM), ein führender Innovator im Bereich aktiver Outdoor-Bekleidung, -Schuhe, -Accessoires und -Ausrüstung, gab heute bekannt, dass Peter Rauch der neue President der Marke Mountain Hardwear wird. Die Mission von Mountain Hardwear besteht darin, Menschen zu ermutigen und auszurüsten, damit sie sich auf unberührte Pfade begeben können. Mit über 30 Jahren Erfahrung in der freien Natur bietet Mountain Hardwear weiterhin hochwertige Funktionsbekleidung, Accessoires und Ausrüstung für Kletterer, Bergsteiger, Skifahrer, Snowboarder und Trail-Sportler an. Troy Sicotte wird eine neue Position als Global Vice President, Sales bei Mountain Hardwear übernehmen.

Herr Rauch wechselt von seiner derzeitigen Position als General Manager von Columbia Brand North America und bringt fast 20 Jahre Führungserfahrung innerhalb der gesamten Columbia-Markenfamilie, fundierte Branchenkenntnisse sowie eine echte Leidenschaft für die Natur mit.

"Im Laufe seiner Karriere hat Peter starke funktionsübergreifende Partnerschaften aufgebaut, leistungsstarke Teams entwickelt und bedeutende Geschäftsergebnisse erzielt", sagte Peter Bragdon, President der Columbia Sportswear Company. "Sein tiefgreifendes Verständnis für unser Geschäft, gepaart mit seinem Engagement für die Outdoor-Branche und die Kunden, die wir bedienen, versetzt ihn in die ideale Lage, Mountain Hardwear in sein nächstes Kapitel zu führen."

Seit seinem Eintritt bei Mountain Hardwear vor fast acht Jahren und seiner Tätigkeit als President über einen Zeitraum von fast fünf Jahren hat Herr Sicotte eine entscheidende Rolle bei der Stärkung der Marke und der Schaffung einer soliden Grundlage für den zukünftigen Erfolg gespielt. In seiner neuen Funktion wird sich Herr Sicotte auf die Stärkung der Beziehungen zu den Marktteilnehmern konzentrieren.

"Wir sind dankbar für Troys Beiträge und freuen uns auf die Führungsrolle, die er auch weiterhin für die Marke übernehmen wird", sagte Craig Zanon, EVP für Europe Direct, Asia Direct und Emerging Brands. "Dank seiner fundierten Branchenkenntnisse, seiner starken Partnerschaften mit Einzelhändlern und seiner globalen Perspektive ist er bestens aufgestellt, um die nächste Wachstums- und Erfolgsphase der Marke Mountain Hardwear voranzutreiben."

"Mit dem Wechsel in diese neue Position blicke ich voller Vorfreude auf die Zukunft von Mountain Hardwear und die vor uns liegenden Chancen. Ich freue mich darauf, die Beziehungen zu unseren Partnern im Handel zu stärken und dazu beizutragen, das weitere Wachstum der Marke voranzutreiben", sagte Troy Sicotte.

Herr Rauch und Herr Sicotte werden ihre neuen Positionen am 28. September antreten.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Dieses Dokument enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu den Erwartungen, Prognosen oder Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich des Wachstums des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden häufig Wörter wie "werden", "antizipieren", "schätzen", "erwarten", "sollten", "können" und andere Wörter und Begriffe mit ähnlicher Bedeutung oder nehmen Bezug auf zukünftige Daten. Die Erwartungen, Überzeugungen und Prognosen des Unternehmens werden in gutem Glauben ausgedrückt und es wird davon ausgegangen, dass sie auf einer vernünftigen Grundlage beruhen. Jede zukunftsgerichtete Aussage ist jedoch mit einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, einschließlich der in diesem Dokument dargelegten, der im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K und in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q unter der Überschrift "Risikofaktoren" beschrieben sind, sowie solche, die in anderen vom Unternehmen eingereichten Berichten, einschließlich Berichten auf Formular 8-K, beschrieben wurden oder werden könnten. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, um sie an die tatsächlichen Ergebnisse anzupassen oder Änderungen in Bezug auf Ereignisse, Umstände oder seine Erwartungen widerzuspiegeln. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, die Auswirkungen all dieser Faktoren vorherzusagen oder einzuschätzen oder zu beurteilen, inwieweit ein einzelner Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen.

Über Columbia Sportswear Company

Die Columbia Sportswear Company verbindet aktive Menschen mit ihren Leidenschaften und ist ein weltweit führender, markenübergreifender Innovator im Bereich Outdoor-, Aktiv- und Lifestyle-Produkte, darunter Bekleidung, Schuhe, Accessoires und Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1938 in Portland, Oregon, gegründet; seine Marken werden in 122 Ländern vertrieben. Neben der Marke Columbia gehören auch die Marken Mountain Hard Wear, SOREL und prAna zur Columbia Sportswear Company. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Websites des Unternehmens unter www.columbia.com, www.mountainhardwear.com, www.sorel.com und www.prana.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910541041/de/

Contacts:

Mary Ellen Glynn

Sr. Director, Corporate Communications

Columbia Sportswear Company

mglynn@columbia.com