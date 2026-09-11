Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat nach der jüngsten Verlustserie am Freitag einen Stabilisierungsversuch unternommen. Unter anderem Novartis sorgen für Rückenwind. Angesichts der weiterhin hohen Ölpreise und der bevorstehenden Veröffentlichung der US-Inflationsdaten halten sich die Anleger aber zurück. Die Börsen werden weltweit aktuell von Inflations- und damit Zinssorgen belastet. Der Brent-Preis erreichte in der Nacht fast die Marke von 110 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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