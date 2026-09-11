Garching (ots) -Rot, Grün, Blau - und erstmals Cyan: Auf der IFA 2026 präsentierte Hisense den ersten RGB MiniLED TV mit einer vierten Lichtfarbe und setzte damit eines der zentralen Messe-Highlights. Darüber hinaus zeigte Hisense neue Flaggschiff-Modelle aus den Bereichen Audio, Laser TV und Hausgeräte sowie mit der VIDAA-Weiterentwicklung V AIOS die Grundlage für ein intelligent vernetztes Zuhause. Mehrere IFA Innovation Awards und Zertifizierungen durch TÜV Rheinland unterstreichen zudem die Innovationskraft.Nachdem Hisense im vergangenen Jahr den ersten marktreifen RGB MiniLED TV vorgestellt hatte, folgte auf der IFA 2026 bereits der nächste Technologiesprung: Der neue 116UXS ist der weltweit erste RGB MiniLED TV, der neben roten, grünen und blauen LEDs Cyan als vierte Lichtfarbe integriert. Diese bislang einzigartige Vierfarben-Hintergrundbeleuchtung auf Basis der Chromagic 2.0 Technology erweitert die Möglichkeiten der Farbdarstellung und erreicht bis zu 110 Prozent des BT.2020-Farbraums. In Verbindung mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 10.000 Nits, der Hi-View AI Engine RGB und dem reflexionsarmen Obsidian Panel entstehen besonders natürliche Farben, intensive Kontraste und eine außergewöhnliche Bildtiefe.Gleichzeitig verbindet Hisense hohe Bildqualität mit mehr Sehkomfort. Der 116UXS erhielt auf der IFA die TÜV Rheinland Zertifizierung "Low Blue Light (Hardware Solution)". Auch die weiteren Modelle der RGB MiniLED Generation, darunter UR9DS und UR8DS, wurden von TÜV Rheinland mit dem Eye Comfort Zertifikat ausgezeichnet. Damit macht Hisense augenschonende Display-Technologie zum Standard der gesamten Produktfamilie.Großes Kino für jedes ZuhauseBei Laser TV und smarten Mini Laser-Projektoren präsentierte Hisense ebenfalls eine große Bandbreite neuer Lösungen, die in punkto Sehkomfort überzeugen. So erhielten der Laser-Projektor XR10 sowie das neue Laser TV Flagschiff L9Q PRO und der Laser Cinema PX4 Pro ebenso das Eye Comfort Zertifikat von TÜV Rheinland. Der L9Q PRO punktet zudem mit nochmals verbesserter Spitzenhelligkeit dank 5500 ANSI Lumen und dem neuen Feature Lens Shift: Das Bild lässt sich via Fernbedienung präzise an die Projektionsfläche anpassen, ohne den Laser TV aufwendig neu positionieren zu müssen.Bei den smarten Mini-Projektoren zeigt Hisense neue kompakte Modelle der C3-Serie für unterschiedliche Ansprüche und Einsatzbereiche. Noch mobiler wird die Projektion mit dem neuen P1: Als erster konsequent auf den portablen Einsatz ausgelegter Hisense Mini-Projektor mit integriertem Akku bringt er Entertainment unabhängig von einer Steckdose nahezu überallhin.IFA Innovation Awards: Ausgezeichnetes EntertainmentAuch im Audio-Bereich setzte Hisense ein Ausrufezeichen. Die neue UX1 bildet als Flaggschiff-Soundbar die ideale Ergänzung zu den High-End-TVs. Mit einem 11.1.6-Kanal-System, Dolby Atmos, DTS:X und der Hi-Concerto-Technologie erzeugt sie gemeinsam mit kompatiblen Hisense TVs eine präzise abgestimmte Klangkulisse. Bei den IFA Innovation Awards wurde die UX1 als "Winner" ausgezeichnet. Weitere Auszeichnungen erhielten die RGB MiniLED TVs 116UXS und UR8DS sowie der Laser-Projektor XR10, die jeweils als "Honoree" gewürdigt wurden. Damit war Hisense bei den IFA Innovation Awards gleich in mehreren zentralen Kategorien des Home Entertainments vertreten.Vom Smart TV zum intelligenten KühlschrankWie umfassend Hisense das Thema Vernetzung denkt, zeigt das neue Betriebssystem V AIOS - eine Weiterentwicklung von VIDAA. Der Fernseher wird damit zur intelligenten Schaltzentrale für das gesamte Smart Home. V AIOS verbindet Unterhaltungselektronik und Hausgeräte in einem gemeinsamen Ökosystem und ermöglicht eine intuitive Steuerung über den TV.Besonderes Highlight im Hausgeräte-Bereich ist die neue Generation der Hisense Multi-Door Kühlschränke mit 21 Zoll großem Smart Screen. Neben Kalender- und Assistenzfunktionen lässt sich der Screen jetzt auch für Online-Streaming via YouTube, Netflix, Amazon Music & Co.nutzen. Nutzung von künstlicher Intelligenz, Sprachsteuerung und Einbindung ins vernetzte Zuhause sind dank V AIOS Betriebssystem nahtlos möglich.Auch bei Waschmaschinen der 7i Serie zeigte Hisense, wie vernetzte Funktionen und künstliche Intelligenz Abläufe vereinfachen und Geräte noch gezielter auf die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer reagieren können. So wächst das Produktportfolio Schritt für Schritt zu einem intelligenten Ökosystem zusammen, das nicht nur einzelne Aufgaben übernimmt, sondern den Alltag als Ganzes versteht.Pressekontakt:move communications GmbHJutta Rossié / Barbara Dornwaldhisense@move-communications.comTel. +49 89 452219-22 / -24Original-Content von: Hisense Gorenje Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168734/6350188