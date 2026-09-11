Windows 11 bekommt Neuerungen spendiert. Microsoft konzentriert sich dabei besonders auf Bluetooth und darüber verbundene Geräte. Wie das Nutzererlebnis durch die Änderungen verbessert werden soll. Microsoft hat ein neues Update für Teilnehmer:innen des Windows-11-Insiderprogramms veröffentlicht. Neben neuen Widgets und Emojis beinhaltet die Aktualisierung auch ganze neun Verbesserungen für Bluetooth-Verbindungen unter Windows 11. Damit möchte das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n