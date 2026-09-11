Linz (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat gestern die Leitzinsen wie erwartet um 0,25 Prozentpunkte angehoben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Mit 3,3% im August liege die Inflationsrate weiterhin deutlich über dem Ziel von 2% und der jüngste Anstieg der Energiepreise habe zusätzlichen Druck erzeugt. Zweitrundeneffekte am Arbeitsmarkt seien bislang weitgehend ausgeblieben, doch eine Entspannung des Konflikts im Nahen Osten sei nicht in Sicht, sodass der Preisdruck vorerst hoch bleiben dürfte. Bis Ende des Jahres sei daher eine weitere Erhöhung des Einlagesatzes von aktuell 2,50% auf 2,75% denkbar. (11.09.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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