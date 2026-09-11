Brüssel (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat die Leitzinsen zum zweiten Mal erhöht und den Einlagenzins auf 2,5% angehoben, nachdem die Inflation im August auf 3,3% im Jahresvergleich gestiegen war, so Nicolas Forest, Chief Investment Officer bei Candriam.Während die Erhöhung im Juni die Glaubwürdigkeit gestärkt habe, gehe es bei der heutigen Entscheidung um die anhaltende Inflationsgefahr. Der anhaltende Iran-Konflikt habe den Brent-Rohölpreis auf über 100 US-Dollar pro Barrel getrieben und somit die Inflationsbedenken neu belebt. Dies habe die EZB dazu veranlasst, ihre Inflationsprognose für das kommende Jahr nach oben zu korrigieren. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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