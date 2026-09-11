Perim - Die Huthi-Rebellen haben am Freitag die strategisch bedeutende Insel Perim in der Meerenge Bab al-Mandab eingenommen. Das berichten jemenitische Regierungsquellen. Die Insel, die auch als Mayyun bekannt ist, wurde von bewaffneten Huthi-Kämpfern erreicht, nachdem sich Regierungstruppen von dort zurückgezogen hatten.
Augenzeugen berichteten, dass bewaffnete Männer entlang der Küste von Bab al-Mandab Posten bezogen und mit Militärfahrzeugen umherfuhren. Die Meerenge von Bab al-Mandab ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt und hat seit der Blockade der Straße von Hormus durch Teheran an Bedeutung gewonnen. Die Kontrolle über diese Route könnte den Welthandel erheblich beeinflussen.
Die Huthi-Miliz hat zudem die Kontrolle über die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer übernommen. Nach der Einnahme von Mocha stießen die Kämpfer weiter nach Süden vor und eroberten neben der Insel Mayyun auch Zuqar. Die jemenitische Regierung hat sich bisher nicht zu einer Gegenoffensive geäußert.
Augenzeugen berichteten, dass bewaffnete Männer entlang der Küste von Bab al-Mandab Posten bezogen und mit Militärfahrzeugen umherfuhren. Die Meerenge von Bab al-Mandab ist eine der wichtigsten Schifffahrtsstraßen der Welt und hat seit der Blockade der Straße von Hormus durch Teheran an Bedeutung gewonnen. Die Kontrolle über diese Route könnte den Welthandel erheblich beeinflussen.
Die Huthi-Miliz hat zudem die Kontrolle über die gesamte jemenitische Küste am Roten Meer übernommen. Nach der Einnahme von Mocha stießen die Kämpfer weiter nach Süden vor und eroberten neben der Insel Mayyun auch Zuqar. Die jemenitische Regierung hat sich bisher nicht zu einer Gegenoffensive geäußert.
© 2026 dts Nachrichtenagentur